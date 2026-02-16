Контр-адмирала в отставке осудили за хищение и освободили из-за болезни

Контр-адмирала в отставке Коваленко осудили за хищение и освободили по болезни

Контр-адмиралу в отставке Николаю Коваленко и другим фигурантам вменили хищение у Минобороны 592 млн руб., выделенных на четыре госконтракта по ремонту запчастей для зенитных ракетных комплексов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московский гарнизонный военный суд приговорил контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, обвиняемого в хищении у Минобороны 592 млн руб., к четырем с половиной годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Коваленко также оштрафован на 500 тыс. руб.

При этом его освободили от наказания в виде лишения свободы из-за болезни. О том, чтобы отставной контр-адмирал не отбывал срок в тюремном заключении, ранее просил военный прокурор.

РБК направил запрос в Московский гарнизонный военный суд.

Коваленко и другим фигурантам дела вменили хищение денег в 2013–2017 годах, которые выделило Минобороны для четырех государственных контрактов по ремонту запасных частей для зенитных ракетных комплексов, заключенных с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». По данным следствия, компании под видом отремонтированных запчастей поставляли непригодные, которые в 2012 году были куплены на Украине за 40 млн руб.

Бывшего начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ капитана 1-го ранга запаса Василия Витченко осудили на три с половиной года колонии и лишили звания. Экс-консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий получил три года лишения свободы, бывший глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов — четыре.

Бывшего руководителя завода «Электроприбор» Муталиба Эмиралиева приговорили к восьми годам колонии, экс-директора Саратовского радиоприборного завода Евгения Мурашева — к трем. Всем осужденным изменили подписку о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, передает агентство.