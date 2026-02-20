Генерала Якубовского обвинили в передаче взяток чиновникам Минпромторга

Бывший первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Анатолий Якубовский стал фигурантом дела экс-директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова, сообщили источники РБК

Анатолий Якубовский (Фото: RosgvardOfficial / Telegram)

Бывшего первого заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-лейтенанта Анатолия Якубовского обвинили в посредничестве в передаче особо крупных взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК) бывшим чиновникам Министерства промышленности и торговли. Как рассказали РБК два источника в правоохранительных органах, он проходит фигурантом по уголовному делу бывшего директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова.

По данным собеседников РБК, следствие полагает, что 22 октября 2025 года на тот момент директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин через Якубовского и заместителя гендиректора предприятия Никиту Романова передал директору департамента ТЭК Минпромторга Кузнецову и замначальника пресс-службы ведомства Егору Чумакову денежные средства, а также наручные часы Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 (примерная стоимость 1,2 млн) и Breitling Heritage B020 Automatic 42 (примерная стоимость 2,7 млн). Общая сумма взятки составила около 5 млн руб., считает следствие, сообщили собеседники РБК. Вознаграждение, по их данным, полагалось за включение нескольких видов продукции «Орелкомпрессормаша» в Реестр российской промышленной продукции.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СКР 7 ноября 2025 года. В тот же день правоохранительные органы задержали его фигурантов. Бывшим сотрудникам Минпромторга Кузнецову и Чумакову вменили получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет колонии), Якубовскому и Романову предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК; до 12 лет колонии), а Дашутину — дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК; до 15 лет колонии). Как утверждают источники РБК, ни один из обвиняемых не признал вину, все они находятся под стражей в столичном следственном изоляторе.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии РБК сообщили, что Якубовский уволен с военной службы в запас в 2023 году. Адвокат генерала Яна Дерксен отказалась от комментариев. «Дана подписка о неразглашении. Комментировать запрещено», — сказала она. РБК направил запрос в Главное следственное управление СКР и Минпромторг.

19 декабря судья Басманного районного суда Москвы Евгения Козлова по ходатайству следствия на два месяца продлила содержание Якубовского под стражей. Соответствующую просьбу следователя поддержала прокуратура. Судья, по словам источников РБК, сочла ходатайство обоснованным, поскольку генерала обвиняют в совершении группового и особо тяжкого коррупционного преступления. В случае избрания более мягкой меры пресечения Якубовский может скрыться или повлиять на других участников уголовного судопроизводства, приводят выводы суда собеседники РБК.

Адвокат генерала Яна Дерксен просила суд отпустить его из СИЗО, в том числе под залог. Аргументы следствия о том, что Якубовский может скрыться, оказать давление на других участников и препятствовать расследованию дела, не подтверждены доказательствами, настаивала она. По словам адвоката, избрание залога отвечало бы интересам следствия и соответствовало бы личности генерала, у которого есть постоянное место жительства и регистрация, а также множество государственных наград.