Дело Тимура Иванова⁠,
0

Тимур Иванов подал иск к Минобороны об отправке на военную операцию

Тимур Иванов через суд потребовал от Минобороны отправить его в зону боев
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Иванов подал иск, ссылаясь на игнорирование просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов подал к ведомству иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону военной операции. Об этом сообщил РБК адвокат экс-замминистра Денис Балуев.

«Такой иск направлен Тимуром Вадимовичем в суд. Пока информации о его принятии к производству у меня нет», — сообщил он.

Мосгорсуд отменил конфискацию участка и дома по делу Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции еще в октябре. Балуев тогда говорил, что его подзащитный готов выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Он назвал решение экс-замминистра «абсолютно искренним и обдуманным».

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности.

В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест чиновнику до 23 апреля 2026 года.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Тимур Иванов Минобороны судебный иск военная служба Военная операция на Украине контрактная служба
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Мосгорсуд отменил конфискацию участка и дома по делу Тимура Иванова
Политика
Подрядчик Минобороны попросил взыскать ₽405 млн с экс-замминистра Иванова
Политика
Отец осужденного Тимура Иванова попросил суд не отбирать подарки сына
Политика
