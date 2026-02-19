Тимур Иванов подал иск к Минобороны об отправке на военную операцию

Тимур Иванов через суд потребовал от Минобороны отправить его в зону боев

Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов подал к ведомству иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону военной операции. Об этом сообщил РБК адвокат экс-замминистра Денис Балуев.

«Такой иск направлен Тимуром Вадимовичем в суд. Пока информации о его принятии к производству у меня нет», — сообщил он.

Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции еще в октябре. Балуев тогда говорил, что его подзащитный готов выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Он назвал решение экс-замминистра «абсолютно искренним и обдуманным».

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест чиновнику до 23 апреля 2026 года.