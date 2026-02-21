 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0
Эксклюзив

РСТ опроверг запрет российским страховщикам работать с клиниками в Индии

Оказание медицинской помощи, особенно экстренной, не подпадает под санкции, речь идет не о системном решении властей Индии, а, вероятно, о частном случае, связанном с особенностями расчетов компании или клиники, пояснили в РСТ
Фото: Idrees Mohammed / EPA / ТАСС
Фото: Idrees Mohammed / EPA / ТАСС

Официально индийские власти не меняли систему расчетов между клиниками и иностранными страховщиками, а также компаниями-посредниками на уровне регуляторов, поэтому ограничения, с которыми столкнулись представители российских страховых компаний, вероятно, являются частным случаем. Об этом РБК сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

О том, что индийские власти запретили представителям российских страховых компаний работать напрямую с частными клиниками, ранее заявила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева. Так она ответила на сообщения о том, что туристка из Москвы умерла на Гоа, а «ЕВРОИНС» потребовала от ее близких оплатить счет за медицинские услуги. Женщине пытались помочь в госпитале, но она умерла, и больница потребовала заплатить за услуги около $1,4 тыс. и оплатить доставку тела в морг. Страховая компания ответила семье умершей, что им придется рассчитаться с госпиталем самостоятельно, после чего деньги им вернут при предоставлении нужных документов.

«Индийская сторона не подтверждает наличие формального запрета на работу с российскими компаниями», — уточнили в РСТ.

В то же время необходимо учитывать «текущую финансово-банковскую ситуацию», отметили в союзе.

«Значительная часть индийских частных клиник традиционно работает в расчетах в долларах США. В случае если российская страховая компания или ассистанс[-компания] испытывает ограничения при проведении валютных платежей, либо если банк в Индии не принимает перевод в рамках комплаенс-процедур, клиника может отказаться принимать гарантию оплаты», — пояснили в РСТ.

Ассистанс-компания — это партнер страховой компании, организующий помощь застрахованным в путешествиях. Такие организации работают круглосуточно, выступая посредником: ищут клинику, гарантируют оплату лечения, организуют транспортировку и эвакуацию. При наступлении страхового случая за рубежом турист звонит именно в ассистанс-компанию, а не напрямую страховщику

Речь скорее идет о вопросах финансовой логистики и санкционных ограничений для отдельных юрлиц, а не системном решении индийского регулятора в сфере здравоохранения. Наиболее вероятно, что это — частные ситуации, связанные с особенностями финансовых расчетов конкретной компании или клиники, оснований говорить о глобальном запрете или системном отказе Индии от работы с российскими страховщиками на данный момент нет, полагают в союзе.

Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии
Общество
Фото:Sanjeev Verma / Hindustan Times / IMAGO / ТАСС

Однако нельзя исключать и того, что отдельные страховщики могут находиться под санкциями, что автоматически усложняет или делает невозможным проведение трансграничных платежей, даже если они формально отправлены. Тем не менее, «наиболее опытные и структурированные» ассистанс-компании уже давно адаптировали свою модель работы, подчеркнули там.

Так, в Индии расчеты проводятся через авторизованных местных партнеров, которые могут оплачивать медицинские услуги в рупиях, в долларах США либо, при необходимости, наличными. Такая практика применяется во многих странах с повышенными финансовыми рисками и позволяет обеспечивать бесперебойное оказание помощи туристам, пояснил РСТ.

«Важно подчеркнуть, что оказание медицинской помощи, особенно экстренной и неотложной, не подпадает под санкционные ограничения как вид деятельности. Медицинские услуги гражданам Российской Федерации и других стран в Индии продолжают оказываться в обычном режиме», — также разъяснил союз.

Генеральный директор сервиса покупки туристических страховок «Черехапа» Максим Пичугин также сказал в эфире Радио РБК, что организация связалась со своими партнерами в Индии. Последние сообщили, что запрета российским страховщикам на прямую работу с частными клиниками — нет. Проблему он также объяснил действиями одной конкретной компании.

Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Юрий Лебедев
Индия Российский союз туриндустрии страхование санкции
