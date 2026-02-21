NYT рассказала о росте культа брутальности в Белом доме

Министры и высокопоставленные чиновники в США записывают вирусные ролики с жимом штанги, подтягиваниями и «мужским» досугом. Это становится фирменным стилем команды Трампа, пишет NYT

Брутальность и эстетика маскулинности стала фирменным стилем команды президента США Дональда Трампа и способом транслировать свой идеал мужественности на фоне политических кризисов. Об этой тенденции пишет американская газета The New York Times.

В пример издание приводит министра войны Пита Хегсета, министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего, министра транспорта Шона Даффи, администратора Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмета Оза.

Хегсет сегодня поделился на странице в Х видео, где он лежа поднимает штангу. Видео было опубликовано на странице оперативного реагирования Министерства войны (Department of War, DOW), которое, как указано в описании аккаунта, поддерживает миссию Хегсета и «борется с фейковыми новостями».

«Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Ираном уже в эти выходные. Но <...> Пит Хегсет хочет, чтобы каждый американец был уверен в одном очень важном моменте: его ягодичные мышцы остаются неподвижными, когда он качает железо. «Нужно держать попу внизу», — сказал мистер Хегсет, вероятно, про себя, пытаясь поднять штангу», — говорится в материале.

Video

CBS News писал, что американские военные готовы к удару по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля. Трамп говорил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану, чтобы подтолкнуть Тегеран к сделке.

В аккаунтах Хегсета и ведомств Пентагона регулярно публикуются видео с тренировками министра войны — на них он вместе с военными поднимает штанги, занимается на велотренажерах, качает пресс.

Кеннеди-младший на этой неделе тоже опубликовал ролик, где он в сауне тренируется на велотренажере в джинсах и без рубашки. В кадре Кеннеди занимается вместе с музыкантом Кидом Роком. Видео начинается со слов «rock out, work out» (с англ. «отрывайся по полной, тренируйся». — РБК). Мужчины плавают в джакузи, делают упражнения и играют в теннис.

На одном из кадров министр здравоохранения США пьет из стакана напиток белого цвета, по-видимому молоко. Видео заканчивается словами Make America Healthy Again (с англ. «сделаем Америку снова здоровой». — РБК).

Ранее появились кадры, как Кеннеди-младший посоревновался в подтягиваниях с министром транспорта Даффи — соревнования прошли в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Кеннеди-младший смог подтянуться 20 раз, Даффи — десять. Также в состязании приняла участие дочь министра транспорта Эвита Даффи-Альфонсо, она смогла подтянуться 13 раз.

Еще до публикации NYT, в феврале, появились кадры с послом США в ООН Майком Уолтцем, который отжался с военными во время двухдневного визита в Женеву. На кадрах видно, как дипломат в деловом костюме с галстуком под счет отжимается вместе с несколькими мужчинами в военной форме.

В Белом доме объясняют такие видео тем, что «мальчики остаются мальчиками» и у них «много энергии». Хегсету 45 лет, Кеннеди 72 года, Уолтцу — 52, Даффи — 54. «Мальчики остаются мальчиками. И мы позволим этому публичному спаррингу продолжаться», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Брутализация» указывает на «мощное политическое течение», которое направляют такие политики, как Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, отмечает NYT.

Профессор права в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Джоан К. Уильямс прокомментировала тенденцию к «брутальности» в Белом доме. По ее словам, это способ выразить и преодолеть опасения по поводу мужественности. Профессор предположила, что видеоролики «являются лишь поверхностным симптомом чего-то более серьезного».

Продвижение темы мужественности газета связывает с «одной из определяющих» тем президентских выборов 2024 года — «разочарование легионов молодых мужчин», которые сочли, что их маскулинность сделала их «мишенью негатива и дискриминации». Они также жаловались, что их могут не воспринимать как жизнеспособных партнеров и кормильцев. Эта категория американцев помогла переизбрать Трампа, говорится в материале.

В администрации Трампа сложился другой «подход к мужественности», при котором «самые влиятельные мужчины страны могут просто расслабиться и быть мужчинами, которые ценят других мужчин — разумеется, в строго мужском смысле этого слова», иронично пишет газета.

«Не позволяйте этой порочной культуре внушать вам, что вы плохой человек, потому что вы мужчина, потому что вы любите рассказывать анекдоты, потому что вы любите выпить пива с друзьями или потому что вы конкурентоспособны», — призывал Вэнс.

Еще во время первого президентского срока Трамп говорил, что «с большим уважением» относится и к женщинам. Однако в США неоднократно отмечали, что это не соотносится с реальностью. The Independent собрала «пять главных шагов Трампа, направленных на ущемление прав женщин», в их числе «сокращение международного финансирования в сфере прав женщин и репродуктивного здоровья», «блокировка законов, способствующих равной оплате труда на рабочем месте», «неспособность назначать женщин на руководящие должности».

В первый день второго президентского срока Трамп отменил ключевые указы предшественника Джо Байдена о гендерном равенстве и работу Совета по гендерной политике в Белом доме — департамента для продвижения гендерного равенства и справедливости в разработке и реализации внутренней и внешней политики.

Вскоре после возвращения Трампа в Белый дом Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) отменила свои указания по борьбе с домогательствами на рабочем месте.