Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео
Посол США в ООН Майк Уолтц отжался с военными во время двухдневного визита в Женеву.
На кадрах видно, как Уолтц в деловом костюме с галстуком под счет отжимается вместе с несколькими мужчинами в военной форме.
Уолтц — бывший советник президента США Дональда Трампа. Он посетил Женеву, чтобы встретиться с официальными лицами комитетов ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России