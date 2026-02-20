 Перейти к основному контенту
Фильмы о мужественности без экшена: от «Еще по одной» до «Драйва»

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
Четыре фильма — альтернативы маскулинному экшену, где мужской мир показан без бесконечных погонь и стрельбы — через кризис, дружбу, социальное давление и личный выбор, — в подборке Радио РБК

Подборка переосмысляет маскулинность в кино за пределами привычных шаблонов экшен-франшиз. Вместо насилия и погонь — истории, где мужские персонажи сталкиваются с кризисом возраста, социальным неравенством и моральным выбором.

В выпуске Радио РБК — «Еще по одной», «Зеленая книга», «Миллионер из трущоб», а в качестве бонуса — «Драйв». Эти картины показывают разные модели мужественности: от зависимости и ответственности до дружбы, стойкости и сдержанной романтики. Обзор — в программе «Кино с Еленой Фоминой».

Шесть наград в Венеции: почему стоит увидеть «Молчаливого друга»

«Грозовой перевал» как фанфик: чем раздражает новая экранизация

«Счастлив, когда ты нет»: анти-ромком о любви, которая бесит

Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов

«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина

Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»

Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»

Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова

Тарантино и вампиры: чему «Грешники» научились у «От заката до рассвета»

Кино после праздников: «Чебурашка 2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса

Елена Фомина Елена Фомина
Кино
