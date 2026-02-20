Фильмы о мужественности без экшена: от «Еще по одной» до «Драйва»
Подборка переосмысляет маскулинность в кино за пределами привычных шаблонов экшен-франшиз. Вместо насилия и погонь — истории, где мужские персонажи сталкиваются с кризисом возраста, социальным неравенством и моральным выбором.
В выпуске Радио РБК — «Еще по одной», «Зеленая книга», «Миллионер из трущоб», а в качестве бонуса — «Драйв». Эти картины показывают разные модели мужественности: от зависимости и ответственности до дружбы, стойкости и сдержанной романтики. Обзор — в программе «Кино с Еленой Фоминой».
