ФСБ рассказала об осужденных в шести регионах за диверсии
В шести регионах России осудили восемь граждан за диверсии по заказу Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Их приговорили к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы, из которых от трех до пяти лет они будут отбывать в тюрьме.
По информации ФСБ, для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность украинские спецслужбы использовали WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-платформы, где размещали объявления о легком заработке.
Диверсантов ФСБ обнаружила в шести регионах: Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Приговоры вынесли Дмитрию Демидчику, Алексею Григорьеву, Максиму Москалеву, Егору Ермакову, Виктории Голушко, Фомичеву Илье, Эдуарду Гладких и Сергею Черноокому.
По данным ФСБ, по заданиям украинских спецслужб они совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали террористические акты в местах расположения военных частей за «минимальное вознаграждение». Как рассказали в ведомстве, один из задержанных и впоследствии осужденных диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.
Суды признали их виновными по статьям о терактах, организации террористической деятельности, диверсии, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, а также госизмене.
Глава ФСБ Александр Бортников называл главными целями украинских спецслужб объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов России. По его словам, интенсивность терактов и диверсий увеличилась, с начала года было предотвращено 23 теракта. Также, добавил Бортников, ФСБ «пресекла террористическую деятельность» 224 человек.
Накануне в ведомстве отчитывались о задержании россиянина за планирование диверсии на железнодорожном объекте в Сочи и ликвидации подозреваемого в подготовке теракта на одного из чиновников администрации Саратовской области. Последний оказал вооруженное сопротивление при задержании.
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