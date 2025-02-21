ФСБ рассказала об осужденных в шести регионах за диверсии

Шесть жителей России получили сроки от 16 до 22 лет лишения свободы за диверсии по заказу Украины, сообщила ФСБ. Один из осужденных готовился поджечь комплекс ПВО

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В шести регионах России осудили восемь граждан за диверсии по заказу Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Их приговорили к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы, из которых от трех до пяти лет они будут отбывать в тюрьме.

По информации ФСБ, для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность украинские спецслужбы использовали WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-платформы, где размещали объявления о легком заработке.

Диверсантов ФСБ обнаружила в шести регионах: Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Приговоры вынесли Дмитрию Демидчику, Алексею Григорьеву, Максиму Москалеву, Егору Ермакову, Виктории Голушко, Фомичеву Илье, Эдуарду Гладких и Сергею Черноокому.

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По данным ФСБ, по заданиям украинских спецслужб они совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали террористические акты в местах расположения военных частей за «минимальное вознаграждение». Как рассказали в ведомстве, один из задержанных и впоследствии осужденных диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.

Суды признали их виновными по статьям о терактах, организации террористической деятельности, диверсии, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, а также госизмене.

Глава ФСБ Александр Бортников называл главными целями украинских спецслужб объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов России. По его словам, интенсивность терактов и диверсий увеличилась, с начала года было предотвращено 23 теракта. Также, добавил Бортников, ФСБ «пресекла террористическую деятельность» 224 человек.

Накануне в ведомстве отчитывались о задержании россиянина за планирование диверсии на железнодорожном объекте в Сочи и ликвидации подозреваемого в подготовке теракта на одного из чиновников администрации Саратовской области. Последний оказал вооруженное сопротивление при задержании.