Глава ФСБ назвал цели украинских диверсантов в России

ФСБ предотвратила 23 теракта с начала года, украинские спецслужбы нарастили их интенсивность, сообщил Бортников. По его словам, целями являются объекты российских ТЭК и ОПК

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Украинские спецслужбы нарастили интенсивность терактов и диверсий в России, их главные цели — объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, с начала 2025 года российские силовики предотвратили 23 теракта, ликвидировали 11 схронов с оружием и взрывчаткой, а также «пресекли террористическую деятельность» 224 человек. В частности, украинские спецслужбы вербуют россиян с помощью приемов «телефонного мошенничества, угроз и шантажа». Своими действиями Киев намерен «причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан», считает Бортников.

«С учетом изменений в обстановке организуется работа министерств и ведомств по противодействию распространению идеологии терроризма и идей неонацизма, в том числе в новых регионах Российской Федерации», — говорится в сообщении НАК по итогам заседания.

Там добавили, что власти уделяют приоритетное внимание усилению защищенности объектов для предотвращения возможных терактов и диверсий. «Перед федеральными органами исполнительной власти поставлены задачи проведения на постоянной основе оценки эффективности принимаемых организационных мер и усиления персональной ответственности руководителей всех уровней за их реализацию», — добавили в НАК.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. ФСБ систематически отчитывается о задержании подозреваемых в подготовке диверсий. В частности, обвинения в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова накануне утвердили в отношении трех человек — Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Их задержали в начале 2024 года. По версии следствия, фигуранты следили за передвижением автомобиля Аксенова и планировали заложить туда взрывчатку.