ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении саратовского чиновника

Силовики ликвидировали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против саратовского чиновника. По данным ФСБ, мужчину завербовали спецслужбы Украины. При задержании он оказал вооруженное сопротивление

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Спецслужбы предотвратили теракт, который планировал Киев в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, сообщила ФСБ.

В исполнении теракта должен был участвовать завербованный в 2024 году на территории Украины гражданин России 1976 года рождения, он прошел в Киеве спецподготовку, рассказала спецслужба. Мужчина следил за маршрутами саратовского чиновника, собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал удары дронов по местным объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), уточнили в ФСБ.

«Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника», — рассказали в ФСБ.

Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, заключили в спецслужбе. Силовики изъяли взрывчатку и пистолет Макарова на месте происшествия, а в квартире подозреваемого в ходе обысков нашли взрывчатые вещества, документы на украинском языке, гривны и средства наблюдения.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о предотвращении 23 терактов с начала года и наращивании интенсивности диверсий спецслужбами Украины. Они вербуют россиян с помощью «телефонного мошенничества угроз и шантажа» и ставят перед собой главной целью объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

В частности, 20 февраля суд приговорил уроженца Харьковской области к шести годам лишения свободы за подготовку теракта на объектах российского Минобороны в Хакасии. Мужчина свою вину признал.