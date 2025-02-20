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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о задержании россиянина за подготовку диверсии в Сочи

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Военная операция на Украине
В Сочи задержали россиянина, планировавшего поджечь оборудование на железнодорожном объекте по заданию Украины, сообщили в ФСБ. Возбуждено дело о покушении на совершение диверсии
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Силовики задержали с поличным россиянина, готовившего по заданию Украины диверсию на железнодорожном объекте в Сочи, сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Задержанный — гражданин России 1980 года рождения. «Получив задание от куратора, фигурант изготовил три самодельных зажигательных устройства для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении», — заявили в УФСБ, уточнив, что мужчину задержали с поличным «при подходе к месту преступления».

Предварительно удалось установить, что подозреваемый связался с украинцами с помощью мессенджера, добавили в ведомстве.

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Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (покушение на совершение диверсии).

Ранее в ФСБ отчитались о ликвидации россиянина 1976 года рождения, который планировал теракт в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании, уточнили в ведомстве.

Глава ФСБ Александр Бортников 11 февраля заявил об усилении интенсивности терактов и диверсий со стороны украинских спецслужб. По его словам, с начала 2025 года было предотвращено 23 теракта. Главными целями Украины стали объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, подобными действиями Киев намерен «причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан», считает Бортников.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Сочи ФСБ Военная операция на Украине диверсия железная дорога
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