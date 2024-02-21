ФСБ задержала подозреваемого в попытке взорвать машину силовика в Лобне
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, подозреваемого в минировании автомобиля сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
«Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона», — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. Оно было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. «Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК («террористический акт»), ст. 275 УК («государственная измена»)», — добавили в спецслужбе.
Днем 19 февраля в Лобне ввели режим «Загорск» (оповещение жителей о чрезвычайных ситуациях). Изначально власти не уточнили причину, из-за которой оповестили о ЧС, но телеграм-каналы «112» и Baza сообщили, что во дворе одного из домов обнаружили автомобиль со взрывчаткой.
Спустя два часа ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что силовики обезвредили заминированный автомобиль. В городе сняли угрозу взрыва. Врио мэра Лобни Анна Кротова позже подтвердила информацию о заминированном автомобиле и уточнила, что угроза была ликвидирована слаженными действиями специалистов.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина