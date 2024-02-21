ФСБ задержала подозреваемого в попытке взорвать машину силовика в Лобне

Днем 19 февраля в Лобне ввели режим ЧС из-за заминированного автомобиля, жителей нескольких домов эвакуировали. В УФСБ сообщили, что подозреваемый в минировании автомобиля задержан. По данным спецслужбы, он работал на Украину

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Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, подозреваемого в минировании автомобиля сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. Оно было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. «Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК («террористический акт»), ст. 275 УК («государственная измена»)», — добавили в спецслужбе.

Днем 19 февраля в Лобне ввели режим «Загорск» (оповещение жителей о чрезвычайных ситуациях). Изначально власти не уточнили причину, из-за которой оповестили о ЧС, но телеграм-каналы «112» и Baza сообщили, что во дворе одного из домов обнаружили автомобиль со взрывчаткой.

Спустя два часа ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что силовики обезвредили заминированный автомобиль. В городе сняли угрозу взрыва. Врио мэра Лобни Анна Кротова позже подтвердила информацию о заминированном автомобиле и уточнила, что угроза была ликвидирована слаженными действиями специалистов.