 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Лобне обезвредили заминированную машину

В подмосковной Лобне обезвредили машину со взрывчаткой
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под одной из машин, в настоящее время оно обезврежено», — говорится в публикации. В городе сняли угрозу взрыва, добавили в ведомстве.

Телеграм-каналы Mash, «112» и Baza писали, что в одном из автомобилей, припаркованных на улице Дружбы, обнаружили взрывчатку. По информации телеграм-канала Shot, устройство находилось в автомобиле Skoda Yeti, припаркованном возле здания Росреестра.

Жителей Лобни оповестили о ЧС из-за взрывчатки в машине
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее администрация города сообщила о введении режима «Загорск» — это вид системы оповещения населения о возможной угрозе теракта.

Сотрудники МВД эвакуировали жителей трех домов на улице Мирной и одного на улице Дружбы, для них открыли пункты временного размещения. «РИА Новости» уточнило, что из домов вывели 340 человек.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Подмосковье взрывчатка машина
Материалы по теме
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками»
Политика
Московские ТЦ получили сообщения о минировании
Общество
Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:04
В Лобне жителям разрешили вернуться домой после обезвреживания взрывчатки Общество, 16:02
В ЦИК призвали наказывать «перешедших границу» за подписи умерших Политика, 15:50
СК возбудил дело из-за поврежденных мемориальных табличек в Новой Москве Общество, 15:33
Правительство одобрило наказание за срыв подготовки теробороны Политика, 15:33
Премьер-министр Чехии увидел в протестующих фермерах сторонников Кремля Политика, 15:31
Минобороны заявило о более выгодных рубежах на авдеевском направлении Политика, 15:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дочь Дика Чейни предупредила о «путинском крыле» в Республиканской партии Политика, 15:27
Собянин пообещал открыть 39 новых станций метро до 2030 года Общество, 15:17
Абаскаль заявил, что трудности помогают Промесу играть лучше Спорт, 15:04
Цифровой рекрутинг: как строители расширяют воронку найма — кейс от ПИК Pro, 15:03
МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата Политика, 14:58
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи в Белгородской области Политика, 14:56
Почему сила бренда ­— ключевое преимущество на конкурентном рынке труда Отрасли, 14:46