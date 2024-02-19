В Лобне обезвредили заминированную машину
Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под одной из машин, в настоящее время оно обезврежено», — говорится в публикации. В городе сняли угрозу взрыва, добавили в ведомстве.
Телеграм-каналы Mash, «112» и Baza писали, что в одном из автомобилей, припаркованных на улице Дружбы, обнаружили взрывчатку. По информации телеграм-канала Shot, устройство находилось в автомобиле Skoda Yeti, припаркованном возле здания Росреестра.
Ранее администрация города сообщила о введении режима «Загорск» — это вид системы оповещения населения о возможной угрозе теракта.
Сотрудники МВД эвакуировали жителей трех домов на улице Мирной и одного на улице Дружбы, для них открыли пункты временного размещения. «РИА Новости» уточнило, что из домов вывели 340 человек.
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