В Лобне обезвредили заминированную машину

В подмосковной Лобне обезвредили машину со взрывчаткой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под одной из машин, в настоящее время оно обезврежено», — говорится в публикации. В городе сняли угрозу взрыва, добавили в ведомстве.

Телеграм-каналы Mash, «112» и Baza писали, что в одном из автомобилей, припаркованных на улице Дружбы, обнаружили взрывчатку. По информации телеграм-канала Shot, устройство находилось в автомобиле Skoda Yeti, припаркованном возле здания Росреестра.

Ранее администрация города сообщила о введении режима «Загорск» — это вид системы оповещения населения о возможной угрозе теракта.

Сотрудники МВД эвакуировали жителей трех домов на улице Мирной и одного на улице Дружбы, для них открыли пункты временного размещения. «РИА Новости» уточнило, что из домов вывели 340 человек.