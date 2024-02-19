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Общество ,  
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В Лобне жителям разрешили вернуться домой после обезвреживания взрывчатки

Жителям Лобни разрешили вернуться домой после обезвреживания взрывчатки
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жителям подмосковного города Лобни разрешили вернуться домой, сообщила врио городского главы Анна Кротова в телеграм-канале. Ранее в городе обнаружили заминированный автомобиль во дворе жилых домов.

«Благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована. Все жители, размещенные в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома», — написала Кротова.

Ранее власти сообщили об эвакуации жителей домов по адресам: ул. Мирная, 4, 6, 13, и ул. Дружбы, 1.

Лобня находится в 15 км к северу от Москвы.

В Лобне обезвредили заминированную машину
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Днем 19 февраля в Лобне ввели режим «Загорск» (оповещение жителей о чрезвычайных ситуациях). Власти не уточнили причину, по которой оповещают о ЧС, но телеграм-каналы «112» и Baza сообщили, что во дворе одного из домов обнаружили автомобиль со взрывчаткой.

По данным Baza, машину припарковали у здания Росреестра. Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что силовики обезвредили заминированный автомобиль. В городе сняли угрозу взрыва.

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Подмосковье взрывчатка машина
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