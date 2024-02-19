В Лобне ввели режим оповещения жителей о ЧС, четыре дома эвакуировали

Жителей Лобни оповестили о ЧС из-за взрывчатки в машине

Силовики обнаружили на одной из улиц заминированную машину, жителей четырех домов эвакуировали. Взрывное устройство обезвредили, угрозу сняли

Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковной Лобне ввели режим «Загорск» — оповещение жителей о чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте городского округа.

В населенном пункте идут «проверочные мероприятия», жильцов четырех домов — на улицах Мирная и Дружбы — эвакуировали. Глава округа Анна Кротова сообщила, что в двух школах развернули пункты эвакуации. «Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», — призвала она.

Причину, по которой жителей оповещают о ЧС, власти не уточнили. Телеграм-каналы Mash, Baza и «112» пишут, что во дворе одного из домов обнаружили автомобиль со взрывчаткой. По данным Baza, машина припаркована у здания Росреестра.

«РИА Новости» передают, что всего после обнаружения заминированной машины из опасной зоны эвакуировали более 300 человек. Взрывное устройство обезвредили, угрозу сняли.

Лобня находится в 15 км к северу от Москвы.

В октябре 2023 года в подмосковных Люберцах эвакуировали фитнес-центр из-за припаркованного неподалеку автомобиля. Правоохранительные органы проверили сообщение о том, что под днищем машины могли разместить взрывное устройство, оно не подтвердилось.