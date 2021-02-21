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В России выросло число пойманных на наркотиках водителей

В 2020 году полицейские поймали на 5% больше водителей в состоянии наркотического опьянения, чем в 2019-м. Вместе с тем число водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, практически не изменилось
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В прошлом году на российских дорогах возросло число выявленных водителей в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По сравнению с данными 2019 года этот показатель вырос на 5%. В течение 2020-го сотрудники МВД поймали 22,4 тыс. водителей в состоянии наркотического опьянения.

Вместе с тем число водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, как и количество уголовных дел в отношении них, по сравнению с 2019 годом практически не изменилось, заявили в МВД: эти показатели выросли на 0,3 и 0,5% соответственно. В целом за 2020 год полицейские выявили более 550 тыс. нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. Из них в отношении 68,4 тыс. были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как уточнили в МВД, уголовные дела за езду в нетрезвом состоянии возбуждаются в отношении водителей, которые до этого уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За подобное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

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В ноябре прошлого года в ГИБДД заявляли, что количество ДТП по вине нетрезвых водителей в России сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом. В период с января по сентябрь 2020-го в России произошло более 10,2 тыс. аварий по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число погибших в таких авариях уменьшилось на 18%, пострадавших — на 11%.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Любовь Порываева
МВД вождение в пьяном виде водители
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