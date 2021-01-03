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Приставы назвали сумму собранных с водителей штрафов за неполный 2020 год

В течение 11 месяцев прошлого года судебные приставы взыскали с водителей штрафы на сумму почти 13 млрд руб., сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Желудков, передает «РИА Новости».

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», — рассказал Желудков.

Всего в ФССП с января по ноябрь поступило постановлений ГИБДД, по которым были возбуждены исполнительные производства на 18,5 млрд руб. Это на 700 млн больше, чем в предыдущем году, заявил замначальника управления по организации исполнительного производства.

ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Срок оплаты постановления от ФСПП составляет два месяца. В случае неоплаты может быть наложен еще один штраф, также приставы имеют право арестовать имущество. Должнику могут отказать в выезде за границу, если сумма неоплаченных штрафов превысит 30 тыс. руб.

В ноябре МВД сообщало, что за девять месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД выписали около 121 млн штрафов, что на 16,4% больше, чем годом ранее. Всего по ним граждане должны были заплатить более 83 млрд руб.

Наиболее часто штрафы водителям выписывались за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на красный свет, а также за непристегнутый ремень, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил тонировки.

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