Приставы назвали сумму собранных с водителей штрафов за неполный 2020 год

В течение 11 месяцев прошлого года судебные приставы взыскали с водителей штрафы на сумму почти 13 млрд руб., сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Желудков, передает «РИА Новости».

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», — рассказал Желудков.

Всего в ФССП с января по ноябрь поступило постановлений ГИБДД, по которым были возбуждены исполнительные производства на 18,5 млрд руб. Это на 700 млн больше, чем в предыдущем году, заявил замначальника управления по организации исполнительного производства.

Срок оплаты постановления от ФСПП составляет два месяца. В случае неоплаты может быть наложен еще один штраф, также приставы имеют право арестовать имущество. Должнику могут отказать в выезде за границу, если сумма неоплаченных штрафов превысит 30 тыс. руб.