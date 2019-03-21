Volvo установит в автомобилях анализаторы опьянения и усталости водителей

Все новые модели Volvo в ближайшее время начнут оснащать специальными камерами и датчиками, которые позволять постоянно анализировать состояние водителей. Речь идет в первую очередь о состоянии опьянения. Об этом представитель компании рассказал на проходящей в Швеции пресс-конференции, передает корреспондент Autonews.ru.

Видеокамеры будут устанавливать на все модели Volvo, сконструированные на новой платформе SPA2, начиная с 2020 года. Работать система будет следующим образом: если водитель в силу рассеянного внимания или состояния опьянения начнет игнорировать подаваемые автомобилем сигналы, которые предупреждают о рисках ДТП, то системы-ассистенты по управлению транспортным средством будут автоматически активироваться.

Вмешательство систем безопасности в момент управления автомобилем сможет принимать различные формы — как от снижения скорости и оповещения экстренных службы, так и вовсе до полной остановки и автоматической парковки в безопасном месте.

Сколько таких камер предполагается устанавливать и где они будут находиться, в Volvo не уточнили.​