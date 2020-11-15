В России на 10% сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

Количество ДТП по вине нетрезвых водителей в России сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД.

За январь—сентябрь 2020 года в России произошло более 10,2 тыс. аварий по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в таких авариях уменьшилось на 18%, пострадавших — на 11%.

В прошлом году за этот период в ДТП по вине пьяных водителей погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, а за девять месяцев этого года погибли 2 569, а получили травмы — 13 662 человека.

Число ДТП, произошедших по вине нетрезвых пешеходов, также сократилось в этом году на 10% — с 1 198 до 1 077. Количество погибших в них уменьшилось на 4%, пострадавших — на 14%.