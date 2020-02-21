Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
ЕС не смог согласовать бюджет из-за дыры после выхода Британии Политика, 00:19 Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Общество, 21 фев, 23:29 В Канаде назвали условия для депортации бывшего эсэсовца в Россию Общество, 21 фев, 23:11 Глава ВИЧ-Центра поспорил с Минздравом о стабилизации ситуации с вирусом Общество, 21 фев, 22:58 Спросившей Путина о жизни на 10 тыс. руб. женщине нашли работу Общество, 21 фев, 22:42 Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Политика, 21 фев, 22:21 Магнитогорский «Металлург» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ Спорт, 21 фев, 22:16 США ужесточат контроль за экспортом в Россию Политика, 21 фев, 22:14 Максима Каца и 15 его сторонников исключили из «Яблока» Политика, 21 фев, 22:06 В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Общество, 21 фев, 22:01 Власти начали проверку после корпоратива в петербургском морге Общество, 21 фев, 21:48 СМИ показали видео из украинского санатория для эвакуированных из Уханя Общество, 21 фев, 21:43 Турчинов объяснил невозможность объявить войну России Политика, 21 фев, 21:26 WSJ узнала о возможном выходе Эр-Рияда из «нефтяного союза» с Россией Экономика, 21 фев, 21:09
Общество ,  
0 

В Канаде назвали условия для депортации бывшего эсэсовца в Россию

Дело Гельмута Оберлендера, подозреваемого Россией в причастности к убийству 214 воспитанников детдома в Ейске в 1942 году, передали в управление по делам иммиграции. Решение о депортации будет принято по итогам слушаний

Как сообщили РБК в канадском управлении по делам иммиграции и беженцев, Канадское агентство пограничной службы (CBSA) передало дело Гельмута Оберлендера в управление для рассмотрения вопроса приемлемости слушания по нему. Оберлендер — бывший переводчик зондеркоманды СС, который подозревается российским Следственным комитетом в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.

«Итог рассмотрения может привести к решению о депортации. В настоящий момент приказа о депортации нет», — заявили в ведомстве.

В управлении пояснили, что сейчас к ним поступило ходатайство о прекращении дела Оберлендера. Это прошение сейчас находится в «стадии рассмотрения» в иммиграционном отделе управления. Если ходатайство будет отклонено, то дело Оберлендера будет передано на слушание по вопросу приемлемости, которое вынесет окончательное решение о депортации.

В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию
Общество

Ведомство также передало заявление адвоката Оберлендера Рональда Поултона с просьбой о прекращении дела и ответ ему сотрудника иммиграционного отдела Министерства юстиции Канады. В нем говорится, в частности, что препятствий для выдачи приказа о депортации Оберлендера нет. Также ведомство напоминает о решении суда, который пришел к выводу, что мужчина при переезде в Канаду в 1954 году скрыл информацию о своем участии в военизированном эскадроне смерти нацистской Германии (айнзацгруппе), который осуществлял массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР.

Дело о лишении Оберлендера канадского гражданства было открыто в 1995 году. В 2017 году мужчину окончательно лишили гражданства, а в 2019 году Верховный суд отклонил его апелляцию.

В октябре 2019 года после появления данных об убийстве 214 воспитанников детского дома в Ейске (Краснодарский край) в 1942 году Следственный комитет России завел уголовное дело о геноциде. Дело было возбуждено на основании материалов, которые незадолго до этого рассекретила ФСБ.

14 февраля СК запросил у властей Канады материалы по уголовным делам в отношении Оберлендера. По данным ведомства, он смог скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежал наказания. СК также установил, что мужчина скрыл от канадских властей свое участие в зондеркоманде.

Авторы: Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: Канада, Великая Отечественная война
Материалы по теме
СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
Общество
СК обвинил латвийских карателей в геноциде в годы войны
Общество
СК запросил у Канады данные о возможном участнике геноцида в 1942 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter