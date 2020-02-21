В Канаде назвали условия для депортации бывшего эсэсовца в Россию

Дело Гельмута Оберлендера, подозреваемого Россией в причастности к убийству 214 воспитанников детдома в Ейске в 1942 году, передали в управление по делам иммиграции. Решение о депортации будет принято по итогам слушаний

Как сообщили РБК в канадском управлении по делам иммиграции и беженцев, Канадское агентство пограничной службы (CBSA) передало дело Гельмута Оберлендера в управление для рассмотрения вопроса приемлемости слушания по нему. Оберлендер — бывший переводчик зондеркоманды СС, который подозревается российским Следственным комитетом в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.

«Итог рассмотрения может привести к решению о депортации. В настоящий момент приказа о депортации нет», — заявили в ведомстве.

В управлении пояснили, что сейчас к ним поступило ходатайство о прекращении дела Оберлендера. Это прошение сейчас находится в «стадии рассмотрения» в иммиграционном отделе управления. Если ходатайство будет отклонено, то дело Оберлендера будет передано на слушание по вопросу приемлемости, которое вынесет окончательное решение о депортации.

Ведомство также передало заявление адвоката Оберлендера Рональда Поултона с просьбой о прекращении дела и ответ ему сотрудника иммиграционного отдела Министерства юстиции Канады. В нем говорится, в частности, что препятствий для выдачи приказа о депортации Оберлендера нет. Также ведомство напоминает о решении суда, который пришел к выводу, что мужчина при переезде в Канаду в 1954 году скрыл информацию о своем участии в военизированном эскадроне смерти нацистской Германии (айнзацгруппе), который осуществлял массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР.