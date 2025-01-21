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В Петербурге начали снос киосков на набережной у Спаса на Крови

Киоски, как заявили власти, находились у храма-музея незаконно, договор аренды на этот участок был расторгнут, но арендатор отказался добровольно освободить территорию

В Петербурге начали снос киосков на набережной у Спаса на Крови
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В Санкт-Петербурге решили убрать торговые киоски с территории возле храма Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова, сообщило управление информации правительства Санкт-Петербурга.

Киоски, как сообщили в Комитете по контролю за имуществом города (ККИ), были установлены незаконно. Ведутся демонтажные работы.

«По результатам обследования ККИ выявлены признаки незаконного использования территории [у храма], размещения нестационарных торговых объектов и признаки административного правонарушения в сфере предпринимательской деятельности в части реализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности», — сказано в сообщении.

В комитете добавили, что в отношении этой территории ранее был заключен договор аренды между городом и юридическим лицом для размещения культурно-выставочного центра «Вернисаж», то есть использование зоны у храма не должно было быть связано с предпринимательской деятельностью. Но договор расторгли «из-за неоднократных нарушений со стороны арендатора», тот обжаловал это в суде, но иск был отклонен в арбитраже.

В августе 2023 года арендатору направили уведомления о необходимости добровольно освободить указанную зону, но он эти требования проигнорировал. Теперь против арендатора собираются провести «претензионную и судебную работу» по возмещению средств, затраченных на проведение демонтажных работ.

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Спас на Крови был построен на месте, где получил смертельное ранение во время взрыва император Александр II 1 марта 1881 года. Народоволец Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под ноги царю, его с тяжелыми ранениями доставили в Зимний дворец, где монарх умер в тот же день. Вскоре на этом месте было решено построить храм в память о царе.

Он был освящен в 1907 году. Место на набережной, где был ранен император, сохранено внутри храма. В 1930-м советская власть решила закрыть Спас на Крови, готовилось его уничтожение, но процесс остановился в связи с началом Великой Отечественной войны. Во время блокады там располагался морг, собор пострадал из-за обстрелов. В 1950-х вновь поднимался вопрос о его сносе, но в итоге в 1968-м храм получил охранный статус, потом его передали на баланс музея и отреставрировали.

Сейчас Спас на Крови работает и как музей, и как религиозное учреждение, там проводятся литургии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Санкт-Петербург Спас-на-Крови торговля
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