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В Москве снесли здание дирекции Парка Горького

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Новости Москвы

Власти столицы приступили к демонтажу здания управления Парка Горького 1931 года постройки. Видеозаписи работ публикуют пользователи соцсетей.

В Москве снесли здание дирекции Парка Горького
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На месте здания, которое располагалось справа от главного входа в парк под Крымским мостом, появится общественное пространство, сообщила 14 января столичная мэрия. «Проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма, а функциональное назначение объекта будет переосмыслено. Там оборудуют зоны торговли и общепита, а также откроют многофункциональный зал для проведения мероприятий и кинопоказов. Кроме того, посетители смогут выходить на крышу. Проход на набережную вдоль Крымского моста будет значительно расширен для удобства пешеходов», — говорится на сайте мэрии.

Причиной демонтажа стало ветхое состояние конструкций: здание было повреждено авиабомбой еще в 1942 году, и с тех пор его так и не отремонтировали должным образом. Состояние конструкций оставалось опасным для сотрудников и посетителей. Так, «из-за трещин в несущих конструкциях стены не просыхали и оставались влажными, гнили деревянные перекрытия, разрушались колонны», говорится в сообщении столичных властей. А инженеры и геологи пришли к выводу, что почва под зданием постепенно размывается.

«Для парка с 96-летней историей это важные перемены. Последний раз реконструкция такого масштаба проводилась в 2011–2015 годах», — заявила директор парка Елена Лупина.

Здание дирекции парка спроектировал архитектор Лазарь Лисицкий (также известный как Эль Лисицкий) — автор конструктивистского здания типографии журнала «Огонек» в 1-м Самотечном переулке в Москве, а также множества авангардистских плакатов 1920-х годов. Эль Лисицкий умер от туберкулеза в 1941 году. Его именем названа улица в Даниловском районе столицы.

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