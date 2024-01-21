При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека

В Афганистане после сигнала о чрезвычайной ситуации разбился санитарный борт с бизнесменом из Волгодонска и его женой, серьезно заболевшей в Таиланде. На борту было шестеро, четверо выжили, еще двое, предположительно, погибли

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При падении пассажирского самолета Falcon 10 в Афганистане выжили четыре человека, у них различные травмы, судьба еще двух уточняется. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на российское посольство.

Reuters со ссылкой на афганских чиновников пишет, что два человека погибли.

РБК направил запрос в посольство России в Афганистане.

На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Анны Евсюковой в сопровождении мужа, уточняли ранее в посольстве. Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки «Машенька», «Авангард» и «Анна».

Канал «112» назвал имена членов экипажа: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.

Экипаж во время полета сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива и принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Спустя время экипаж доложил об отказе первого, а затем и второго двигателей. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей, сообщали источники ТАСС и РЕН ТВ. Самолет потерпел крушение на севере Афганистана в отдаленном районе страны, что затрудняло поиски.

Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. У Евсюковой отказали внутренние органы: почки и печень, уточнял «ВЧК-ОГПУ». После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки, писал телеграм-канал Shot. В Таиланде у Евсюковых остался сын, который не смог полететь на самолете, так как допускался только один сопровождающий.