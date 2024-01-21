Москвичи смогут оставить пожелания о температуре в вагонах метро

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В поездах Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена появилось более 700 стикеров с QR-кодом, который ведет на электронную форму обратной связи о температуре воздуха в вагонах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит пресс-служба дептранса.

«Благодаря стикерам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена быстрее реагировать и еще качественнее настраивать климат внутри составов», — сообщил Ликсутов.

По его словам, в случае успеха данного эксперимента стикеры с QR-кодом разместят в других поездах, а также во всем городском транспорте.

На наклейках находится информация о номере вагона и местах с лучшей циркуляцией воздуха. Для того чтобы сообщить о некомфортной температуре в вагоне, необходимо с помощью QR-кода перейти в форму обратной связи, указать номер линии, дату и время поездки, а также оставить свой комментарий. В дептрансе отмечают, что заявки будут поступать в течение одной минуты, каждую из них обработают сотрудники метрополитена.