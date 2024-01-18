Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада
Москвичам стоит использовать общественный транспорт из-за сильного снегопада, сообщил городской Дептранс в телеграм-канале.
Жителям столицы посоветовали воспользоваться метро, МЦК и МЦД, а также такси и автобусами, поскольку они ездят быстрее по выделенной полосе.
Водителям большегрузов рекомендовали не перегружать автомобили и учитывать прогноз погоды и время при планировании поездок. В Дептрансе отметили затруднения движения на Ярославском и Варшавском шоссе, ТТК и МКАД.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:50 мск, пробки в столице достигли 8 баллов.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильных снегопадах вечером 18 января. Синоптик уточнил, что снег будет идти сутки, за это время выпадет четверть месячной нормы осадков.
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