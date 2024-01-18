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Общество ,  
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Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Дептранс из-за снегопада в Москве рекомендует использовать городской транспорт
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Москвичам стоит использовать общественный транспорт из-за сильного снегопада, сообщил городской Дептранс в телеграм-канале.

Жителям столицы посоветовали воспользоваться метро, МЦК и МЦД, а также такси и автобусами, поскольку они ездят быстрее по выделенной полосе.

Водителям большегрузов рекомендовали не перегружать автомобили и учитывать прогноз погоды и время при планировании поездок. В Дептрансе отметили затруднения движения на Ярославском и Варшавском шоссе, ТТК и МКАД.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:50 мск, пробки в столице достигли 8 баллов.

Синоптики рассказали о рекордных снегопадах в Москве на Крещение
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильных снегопадах вечером 18 января. Синоптик уточнил, что снег будет идти сутки, за это время выпадет четверть месячной нормы осадков.

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снегопад в Москве Москва Дептранс пробки
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