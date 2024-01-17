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Общество ,  
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Синоптики рассказали о рекордных снегопадах в Москве на Крещение

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В четверг, 18 января, после полудня ожидаются обильные снегопады, которые будут идти сутки. Выпадет четверть месячной нормы осадков. Последний раз такая отметка была пробита в Крещенский сочельник 2013 года. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В сочельник будет ухудшение видимости до 500–1000 метров, а сугробы вырастут на 10 см, что в 1,5 раза больше положенной в середине зимы нормы.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В Крещенскую ночь снегопад перейдет в мокрый снег, а температура составит от минус 2 до плюс 2, но из-за ветра будет казаться, что на улице на четыре-пяти градусов холоднее.

Погода на Крещение будет теплой и морозов не ожидается.
«Это объясняется трендом глобального роста температуры: по статистике за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплые», — рассказал Тишковец.

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