 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео

В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области этой новью произошел пожар на терминале НОВАТЭКа. По данным властей, никто не пострадал

Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео
Video

О пожаре на терминале НОВАТЭКа в 3:43 мск сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. По предварительным данным, никто не пострадал.

В момент происшествия в порту шла погрузка на судно под флагом Панамы, также у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что пожар сопровождался звуками, похожими на взрывы.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Усть-Луга пожары НОВАТЭК Ленинградская область
Материалы по теме
В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся терминал НОВАТЭКа
Политика
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника
Политика
Над Тульской, Смоленской и Орловской областями сбили беспилотники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео Общество, 09:37
WSJ сообщила, что ЦАХАЛ уничтожил лишь треть сил ХАМАС Политика, 09:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:15
Потребкредиты: что изменится для заемщиков с 21 января 2024 года Инвестиции, 09:00
«Предательство» и да Винчи: как российский миллиардер судится с Sotheby's Технологии и медиа, 09:00
«Мир в переломной точке». Какое будущее предрекли на форуме в Давосе Pro, 09:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Трамп пообещал добиться урегулирования на Украине до своей инаугурации Политика, 08:45
МИД Франции назвал последствия для рынка зерна при поражении Украины Политика, 08:13
МИД заявил о возврате НАТО к схемам холодной войны Политика, 08:10
Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым Общество, 07:41
МИД рассказал о состоянии застрявших в порту Мапуту российских моряков Политика, 07:26
Россиянка проиграла украинке и не вышла в 1/4 финала Australian Open Спорт, 07:25
Непобежденный российский боец выиграл восьмой бой в UFC подряд Спорт, 06:51