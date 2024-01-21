Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео

В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области этой новью произошел пожар на терминале НОВАТЭКа. По данным властей, никто не пострадал

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О пожаре на терминале НОВАТЭКа в 3:43 мск сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. По предварительным данным, никто не пострадал.

В момент происшествия в порту шла погрузка на судно под флагом Панамы, также у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что пожар сопровождался звуками, похожими на взрывы.