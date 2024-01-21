Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео
О пожаре на терминале НОВАТЭКа в 3:43 мск сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. По предварительным данным, никто не пострадал.
В момент происшествия в порту шла погрузка на судно под флагом Панамы, также у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.
«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что пожар сопровождался звуками, похожими на взрывы.
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