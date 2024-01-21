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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской, Смоленской и Орловской областями сбили беспилотники

Средства ПВО сбили дрон над Тульской, Орловской и Смоленской областями
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Военная операция на Украине
В ночь на воскресенье над тремя российскими регионами уничтожили украинские дроны. Смоленскую область пытались атаковать дважды

Система ПВО отразила атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило министерство региональной безопасности. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. Как уточнили в Минобороны, дрон самолетного типа сбили около 23:50.

Поздно вечером 20 января украинские беспилотники уничтожили также в Орловской и Смоленской областях. По предварительным данным, никто не пострадал.Позднее Минбороны сообщило об уничтожении еще трех дронов над Смоленской областью — их сбили в 1:30 21 января.

В последний раз о работе ПВО в Тульской области власти сообщали 11 января, дрон перехватили вдали от населенных пунктов, никто не пострадал.

Той ночью атаке подверглись еще два регина Ростовская и Калужская области. Калужский губернатор Владислав Шапша сообщал, что дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции, здание получило повреждения.

В Тульской области никто не пострадал при перехвате дрона ВСУ
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.
 

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София Шошина София Шошина
Тульская область беспилотники ПВО Минобороны Орловская область Смоленская область
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