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Военная операция на Украине ,  
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Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили три дрона над Смоленской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны около 1:30 мск сбили три беспилотника самолетного типа над Смоленской областью, сообщило Минобороны России.

Это вторая атака на регион за ночь. Ранее ведомство отчиталась об уничтожении дрона над областью около 23:50 мск. Губернатор Василий Анохин уточнил, что никто не пострадал.

Под атаки со стороны Украины в ночь на 21 января попали еще два региона: Орловская и Тульская области. Власти регионов также не сообщили о пострадавших и разрушениях.

Над Тульской, Смоленской и Орловской областями сбили беспилотники
Политика

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.

Одна из крупных атак произошла в конце ноября 2023 года. Тогда Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах над четырьмя регионами: Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями.

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Теги
Минобороны Смоленск Смоленская область беспилотники
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Над Тульской, Смоленской и Орловской областями сбили беспилотники
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Смоленской областью
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