Минобороны: силы ПВО уничтожили три дрона над Смоленской областью

Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника

Средства противовоздушной обороны около 1:30 мск сбили три беспилотника самолетного типа над Смоленской областью, сообщило Минобороны России.

Это вторая атака на регион за ночь. Ранее ведомство отчиталась об уничтожении дрона над областью около 23:50 мск. Губернатор Василий Анохин уточнил, что никто не пострадал.

Под атаки со стороны Украины в ночь на 21 января попали еще два региона: Орловская и Тульская области. Власти регионов также не сообщили о пострадавших и разрушениях.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.

Одна из крупных атак произошла в конце ноября 2023 года. Тогда Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах над четырьмя регионами: Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями.