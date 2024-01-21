Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым

Исключение самозанятых пенсионеров из списка работающих позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия, подчеркнули в Минтруде. В настоящее время поправки проходят межведомственное согласование

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Минтруд России разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование, из списка работающих. Это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком, рассказали в министерстве «Известиям».

Поправки подготовлены в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России», в настоящее время они проходят межведомственное согласование.

Данный законопроект необходим, чтобы пенсионерам-самозанятым не приходилось выбирать между повышением своей пенсии в будущем, добровольно уплачивая взносы, и индексацией уже получаемой выплаты, подчеркнули в Минтруде.

Сейчас те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, но могут делать это на добровольной основе, формируя свои пенсионные права. Работающие самозанятые не могут получать пособия, а пенсия им выплачивается как работающим пенсионерам — без индексации. В России к концу 2023 года было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, их совокупный доход составил 3,2 трлн руб., уточнили «Известиям» в ФНС. Сумма среднего чека за услуги самозанятых граждан составила 1882 руб.

Идею об индексации пенсий самозанятым поддержала бывший министр труда России, депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева. «Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам в принципе неправильна и несправедлива. Если эта дискриминация будет отменена хотя бы для одной категории пенсионеров — самозанятых, — это станет маленьким шажком в правильном направлении», — указала она.

При этом наиболее предпочтительным вариантом включения самозанятых в страховую пенсионную систему, по мнению Дмитриевой, является фиксированный платеж, который должен быть эквивалентен взносам на один пенсионный коэффициент (балл) ежегодно. В любом другом варианте будет иметь место неравенство условий для работников по найму, ИП и самозанятых, отметила депутат.

Число пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться. В 2020 году снижение ускорилось на фоне пандемии COVID-19. За 2021 год число пенсионеров сократилось почти на 1 млн человек, что стало антирекордом с начала 1990-х. По итогам 2022 года было зафиксировано снижение на 232 тыс. человек, писал РБК.

По прогнозу Социального фонда России (СФР), который изучил РБК, в 2023 году число пенсионеров в стране увеличится на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тыс.

С 1 января 2024 года средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырос на 1628 руб., теперь им выплачивают 23 405 руб. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн руб., сообщал Минтруд.