Работающие россияне назвали размер «пенсии мечты»

Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб. Мужчины в среднем хотят больших выплат, чем женщины, размер «пенсии мечты» также зависит от возраста и текущих доходов

Фото: Александр Сухов / РИА «Новости»

Среднестатистический работающий россиянин хотел бы иметь пенсию в размере 47,6 тыс. рублей, следует из результатов (есть у РБК) опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Чем старше респонденты и больше их доходы, тем выше показатель «пенсии мечты», отмечается в исследовании.

Желаемый размер будущей пенсии зависит от пола (48,7 тыс. руб. у мужчин и 46,7 тыс. у женщин), а также от возраста (46,1 тыс. руб. у людей до 34 лет и 49,1 тыс. руб. у тех, кто старше 45 лет) и ежемесячного дохода (больше других — 50,3 тыс. руб. – хотят зарабатывающие свыше 100 тыс. руб. в месяц).

Размер «пенсии мечты» также отличается в зависимости от места проживания. В Москве и Петербурге он составляет 51,5 тыс. и 49 тыс. соответственно, в Ярославле и Астрахани показатель ниже: 43,8 тыс. руб. и 43 тыс. руб. Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб., следует из результатов опроса.

Опрос проводился с 13 по 31 декабря 2023 года среди экономически активного населения в возрасте старше 18 лет по всей территории России. Размер выборки составил 1600 человек.

В с 1 января пенсии для неработающих россиян выросли на 7,5%, что, как заявляли в Госдуме, коснется более 32 млн человек. В Минтруде отмечали, что с 1 января средний размер пенсий составит 23 405 руб. В общей сложности на эти выплаты будет направлено 10 трлн рублей.

В ноябре опрос «СберНПФ» показал, что среднестатистическому россиянину для поддержания качественной жизни на пенсии необходимо ежемесячно 59,2 тыс. руб. Самые высокие требования оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – им нужно 104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. в месяц соответственно.