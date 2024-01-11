 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Работающие россияне назвали размер «пенсии мечты»

Опрос Superjob: россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. руб.
Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб. Мужчины в среднем хотят больших выплат, чем женщины, размер «пенсии мечты» также зависит от возраста и текущих доходов
Фото: Александр Сухов / РИА «Новости»
Фото: Александр Сухов / РИА «Новости»

Среднестатистический работающий россиянин хотел бы иметь пенсию в размере 47,6 тыс. рублей, следует из результатов (есть у РБК) опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Чем старше респонденты и больше их доходы, тем выше показатель «пенсии мечты», отмечается в исследовании.

Желаемый размер будущей пенсии зависит от пола (48,7 тыс. руб. у мужчин и 46,7 тыс. у женщин), а также от возраста (46,1 тыс. руб. у людей до 34 лет и 49,1 тыс. руб. у тех, кто старше 45 лет) и ежемесячного дохода (больше других — 50,3 тыс. руб. – хотят зарабатывающие свыше 100 тыс. руб. в месяц).

Размер «пенсии мечты» также отличается в зависимости от места проживания. В Москве и Петербурге он составляет 51,5 тыс. и 49 тыс. соответственно, в Ярославле и Астрахани показатель ниже: 43,8 тыс. руб. и 43 тыс. руб. Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб., следует из результатов опроса.

Опрос проводился с 13 по 31 декабря 2023 года среди экономически активного населения в возрасте старше 18 лет по всей территории России. Размер выборки составил 1600 человек.

В России выросли пенсии и МРОТ
Экономика

В с 1 января пенсии для неработающих россиян выросли на 7,5%, что, как заявляли в Госдуме, коснется более 32 млн человек. В Минтруде отмечали, что с 1 января средний размер пенсий составит 23 405 руб. В общей сложности на эти выплаты будет направлено 10 трлн рублей.

В ноябре опрос «СберНПФ» показал, что среднестатистическому россиянину для поддержания качественной жизни на пенсии необходимо ежемесячно 59,2 тыс. руб. Самые высокие требования оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – им нужно 104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. в месяц соответственно.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пенсия Опрос Superjob
Материалы по теме
Путин выступил против идеи разрешить покупку машины на маткапитал
Политика
Путин заявил, что с пенсионеров не будут брать комиссию при оплате ЖКХ
Общество
Путин расширил категорию получающих выплаты по уходу за детьми-инвалидами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
Байден встретился с сестрой осужденного в России за шпионаж Уилана Политика, 05:13
Работающие россияне назвали размер «пенсии мечты» Экономика, 05:00
Президент Азербайджана назвал условие открытия границы с Арменией Политика, 04:49
В США проведут первую казнь осужденного с помощью азота Общество, 04:36
На шоссе Энтузиастов в Москве загорелось здание на площади 2 тыс. кв. м Общество, 04:17
Производители еды в США выступили против демонизации фастфуда и чипсов Бизнес, 04:06
В США более 240 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды Общество, 03:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Ярославской области загорелся склад гончарной продукции Общество, 03:28
Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них Политика, 03:16
В НАТО пообещали Украине помощь на миллиарды евро Политика, 02:51
Cовбез ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море Политика, 02:34
В России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов Общество, 02:25
В Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м Общество, 02:13
Ученые оценили установку «Роснано», которая разлагает мусор на молекулы Технологии и медиа, 02:00