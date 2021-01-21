Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19

Кроме того, в Евросоюзе создадут единый стандарт применения тест-систем на коронавирус. Все это облегчит перемещение людей внутри ЕС и позволит смягчить последствия пандемии

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Все 27 стран Евросоюза на онлайн-саммите 21 января согласились взаимно признавать антигенные экспресс-тесты и результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи.

«Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения», — говорится в сообщении.

Страны ЕС также договорились обмениваться данными по COVID-19 через специальную цифровую платформу, которая будет включать единый список экспресс-тестов на коронавирус, а также стандарты для их использования.

В сообщении отмечается, что принятое решение поможет смягчить последствия от распространение вируса, а также поспособствует бесперебойному функционированию внутреннего рынка ЕС.