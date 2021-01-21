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Пандемия коронавируса ,  
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Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19

Кроме того, в Евросоюзе создадут единый стандарт применения тест-систем на коронавирус. Все это облегчит перемещение людей внутри ЕС и позволит смягчить последствия пандемии
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Все 27 стран Евросоюза на онлайн-саммите 21 января согласились взаимно признавать антигенные экспресс-тесты и результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи.

«Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения», — говорится в сообщении.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Страны ЕС также договорились обмениваться данными по COVID-19 через специальную цифровую платформу, которая будет включать единый список экспресс-тестов на коронавирус, а также стандарты для их использования.

В сообщении отмечается, что принятое решение поможет смягчить последствия от распространение вируса, а также поспособствует бесперебойному функционированию внутреннего рынка ЕС.

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Фото: Yui Mok / Getty Images

Ранее в январе Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) дал условное разрешение на использование внутри ЕС вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Moderna.

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Этот препарат стал вторым, официально одобренным для применения на территории всего Евросоюза. До этого в Европе можно было использовать только вакцину совместного производства Pfizer и BioNTech. В конце декабря в странах ЕС началась вакцинация этим препаратом.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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