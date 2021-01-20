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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров назвал объемы поставок «Спутника V» в регионы к лету

К июню в регионы поставят около 70 млн доз препарата, летом вакцинация от коронавируса может быть полностью завершена, заявил глава Минпромторга. В Роспотребнадзоре говорили, что привить планируется 60% взрослого населения
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

К июню в российские регионы должно быть поставлено около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Совместно с фармкомпаниями мы сформировали прогнозный план производства вакцины вплоть до июня текущего года. Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения», — сказал он. По словам министра, к этому периоду вакцинация будет полностью завершена. «Если говорить точно, то 68 млн россиян должны привиться», — отметил Мантуров.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Общество
Фото:Серкан Демитраш / РИА Новости

«В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок <...> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок», — добавил глава Минпромторга.

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В конце декабря в интервью РБК Мантуров говорил, что к лету текущего года в гражданский оборот будет выпущено около 30 млн доз препарата.

Мантуров назвал сроки масштабного производства вакцины
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

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В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. К середине месяца препарат был доставлен во все регионы, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 18 января президент Владимир Путин поручил перейти «от масштабной вакцинации к массовой». В общей сложности привить от COVID-19 планируется 60% взрослого населения, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Спутник V», которую разработал Центр им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе, это первый российский препарат от коронавируса. Вторая вакцина, получившая регистрацию — «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском научном центре «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на подходе еще один препарат от Центра Чумакова.

Автор
Наталия Анисимова
Денис Мантуров Минпромторг вакцина коронавирус
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