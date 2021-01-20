Мантуров назвал объемы поставок «Спутника V» в регионы к лету

К июню в регионы поставят около 70 млн доз препарата, летом вакцинация от коронавируса может быть полностью завершена, заявил глава Минпромторга. В Роспотребнадзоре говорили, что привить планируется 60% взрослого населения

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

К июню в российские регионы должно быть поставлено около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Совместно с фармкомпаниями мы сформировали прогнозный план производства вакцины вплоть до июня текущего года. Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения», — сказал он. По словам министра, к этому периоду вакцинация будет полностью завершена. «Если говорить точно, то 68 млн россиян должны привиться», — отметил Мантуров.

«В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок <...> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок», — добавил глава Минпромторга.

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