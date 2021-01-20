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Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах России связан с географическими особенностями страны, а также с тем, что производство вакцин еще не вышло на полную мощность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — заявил представитель Кремля.

Материал дополняется.

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