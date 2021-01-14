Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

Школьники старших классов, которые оставались на удаленке с октября, вернутся в классы на следующей неделе. Для вузов и колледжей ограничения сохраняются

C 18 января для всех школьников в Москве отменяется удаленное обучение. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», — написал Собянин.

Для того, чтобы не допустить распространения болезни, классы будут вновь переводить на дистанционное образование при выявлении даже одного случая инфекции.

Остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января. Вузы, колледжи, организации дополнительно образования и спортивные школы будут работать удаленно или продлят каникулы.