В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля

Учащиеся средних профессиональных учебных заведений возобновят очные занятия, их проездные разблокируют

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / picture-alliance / ТАСС

Дистанционное обучение в высших учебных заведениях Московской области продлится до 6 февраля, следует из сообщения губернатора региона Андрея Воробьева в Telegram. Социальные карты и проездные студентов останутся заблокированными.

В средних профессиональных учебных заведениях режим удаленной работы с 13 января будет отменен. Карты учащихся разблокируют.

Колледжи и вузы в Московской области были переведены на дистанционное обучение из-за пандемии 16 ноября. Тогда же заблокировали транспортные карты студентов вузов и колледжей. По льготным документам нельзя было ездить ни на городском, ни на пригородном транспорте, включая электрички. Транспортными картами могли пользоваться только те студенты, которые занимались волонтерством.

Изначально в Подмосковье ограничения на поездки ввели до 29 ноября, затем режим продлили до 13 декабря, а после — до 12 января.