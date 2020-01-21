Ольга Васильева не войдет в новое правительство

В 2002 году перешел на работу в Министерство образования. С 2008 по 2009 год Кравцов возглавлял Федеральный центр тестирования — разработчика процедуры проведения Единого государственного экзамена. После этого Кравцов возглавлял Институт управления образованием РАО (2009–2011), был директором департамента регионального развития Минобрнауки.
В 2013 году Кравцов был назначен тогдашним председателем правительства Дмитрием Медведевым на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). С 2017 по 2018 год он совмещал эту должность с постом замминистра образования и науки. После разделения Минобрнауки на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования Кравцов потерял должность замминистра. С 2018 года он занимал должность руководителя Рособрнадзора.
Чем запомнилась Ольга Васильева на посту министра
Васильева была назначена на должность министра образования и науки в 2016 году, до этого занимала должность замначальника управления по общественным проектам в администрации президента. В 2018 году, после разделения Минобрнауки на два новых министерства, Васильева возглавила Министерство просвещения, которому были поручены вопросы общеобразовательной деятельности, школы и учреждений среднего специального образования.
В одном из первых интервью после назначения Васильева рассказала, что выступает за сохранение ЕГЭ, назвав его «большим социальном благом». Своей главной задачей назначенный министр называла заботу об учителях, которые, по ее мнению, являются «главными людьми в процессе образования». Кроме того, Васильева в начале своей работы заявляла, что считает необходимым вернуть в школу предмет «Астрономия», который действительно стал частью школьной программы с 2017 года.
При Васильевой в России появились научные степени кандидата и доктора теологии — ученый теолог протоиерей Павел Хондзинский получил первый в истории России диплом кандидата теологии в 2017 году.
Васильеву критиковали за консерватизм в школьном образовании и неоднократно призывали отменить ЕГЭ. В ответ на недовольство Единым государственным экзаменом в Минпросвещения неоднократно заявляли о необходимости ЕГЭ как возможности на равных условиях вне зависимости от места проживания поступать в вузы страны. В декабре Васильева ответила на вопросы читателей РБК. В частности, поступало множество вопросов, связанных с низкой заработной платой учителей в регионах. Тогда она говорила, что о единой зарплате для всех учителей по стране говорить нельзя.
В соответствии с нацпроектом «Образование» Россия к 2024 году должна войти в десятку стран по качеству общего образования. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, достигнутые за 2019 год результаты показывали, что это можно сделать.