Ольга Васильева не войдет в новое правительство

Кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина источники РБК называют главу Рособрнадзора Сергея Кравцова

Ольга Васильева (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

И.о. министра просвещения Ольга Васильева уходит из правительства, сказали РБК источник, близкий к Белому дому, и два собеседника, близких к Министерствам просвещения и науки и высшего образования.

Кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, говорят два собеседника, близких к министерству.

«Вероятность такая есть», — сказал собеседник в министерстве.

РБК направил запрос в пресс-службу Рособрнадзора. Пресс-секретарь Васильевой Андрей Емельянов в ответе РБК не стал комментировать информацию об уходе Васильевой, добавив, что «министры назначаются президентом России».

Сергею Кравцову 45 лет, он родился в Москве и окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «учитель математики и информатики», а также МГИМО. Пять лет до 2002 года работал в Институте управления образованием Российской академии образования, ушел оттуда с должности заведующего лабораторией.