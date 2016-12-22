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Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ
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Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Экономика, 12:23
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Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ
В России необходимо отменить единый госэкзамен и изменить «траекторию» образования, чтобы сделать карьеру ученого привлекательной, заявил президент РАН Александр Сергеев
Александр Сергеев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) и повысить престиж ученых, вернув «научную часть» в российские школы.

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — заявил президент РАН Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме.

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Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, заявил ранее главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин. По его словам, с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, который занимается научными разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год.

«Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — сказал президент РАН.

Сергеев подчеркнул, что необходимо «вернуть научную часть» в школы и отказаться от единого госэкзамена.

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«Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — сказал он.

РБК отправил запросы в Рособрнадзор и Минобрнауки.

Депутаты партии ЛДПР в середине марта внесли в Госдуму проект закона, отменяющего ЕГЭ и возвращающего старый формат итоговых школьных экзаменов. В пояснительной записке к документу говорится, что ЕГЭ не обеспечивает «эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», а его проведение требует «значительных расходов» госбюджета. Авторы законопроекта отмечают также, что ежегодно при сдаче ЕГЭ выявляется «большое количество злоупотреблений».

В Минобрнауки с предложениями депутатов об отмене ЕГЭ не согласны. Единый госэкзамен позволяет россиянам поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания», а также обеспечивает «прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», заявили РБК в ведомстве, комментируя законопроект от отмене ЕГЭ. В министерстве отметили, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ от 6 марта, «более 60% опрошенных россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушений». ​

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
При участии: Полина Звездина.
Теги: ЕГЭ , Российская академия наук , утечка мозгов
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