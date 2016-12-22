Посол США окунулся в прорубь ради познания «духовных традиций» России

Джон Хантсман испытал «новый, но незабываемый опыт», окунувшись в проруби возле Новоиерусалимского монастырья в Подмосковье. Ранее в крещенских купаниях поучаствовали президент России Владимир Путин и глава МЧС Владимир Пучков

Джон Хантсман во время купания в проруби на территории Новоиерусалимского монастыря (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол США в России Джон Хантсман 21 января окунулся в прорубь возле Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», — поделился впечатлениями Хантсман. «Это, действительно, великая русская традиция. Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям», — пошутил посол. По его словам, понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми». Вместе с послом в купель окунулись еще семеро сотрудников американского посольства. Купель обустроена на реке Истра в 100 метрах от стен монастыря.

О желании окунуться в прорубь Хантсман рассказал 19 января. Таким образом он хотел бы «больше узнать о духовных традициях» России. По словам официального представителя дипмиссии Марии Олсон, вместе с Хантсманом в купаниях примет участие замглавы миссии Энтони Годфри.

Президент Владимир Путин 19 января также окунулся в прорубь на озере Селигер возле мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин «окунается в прорубь» уже на протяжении нескольких лет. Кроме того, участие в крещенских купаниях принял глава МЧС России Владимир Пучков, он окунулся в прорубь возле храма святого благоверного князя Александра Невского в Звенигороде.

В России на время празднования Крещения были обустроены около 4 тыс. купелей, в них окунулись более 1,5 млн человек. В МЧС не зафиксировали происшествий во время крещенских купаний.