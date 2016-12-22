Американский посол искупается в проруби ради духовных традиций

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в крещенских купаниях, чтобы «больше узнать о духовных традициях» России. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

По словам Олсон, это произойдет в ближайшие выходные в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Кроме Хантсмана и его родных туда отправится замглавы миссии Энтони Годфри и другие сотрудники посольства. Она добавила, что посол примет участие в таком мероприятии впервые, но много слышал об «этом незабываемом опыте» от российских друзей.

В крещенских купаниях в этом году также приняли участие президент России Владимир Путин и глава МЧС Владимир Пучков​.

По данным МЧС, всего на Крещение в России было оборудовано около 4 тыс. купелей, в них окунулись более 1,5 млн человек.

