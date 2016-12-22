Крещенские купания в России. Фотогалерея

Крещение в России традиционно отметили купанием в прорубях. В ночь на 19 января они были организованы в Москве в десяти центральных парках

Фотогалерея 14 Фото Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Крещение в России традиционно отметили купанием в прорубях. В ночь на 19 января они были организованы в Москве в десяти парках: Воронцовском, Сокольниках, Фили, Царицыно, парке «Северное Тушино», «Кузьминки», «Митино», «Борисовские пруды», парке «Левобережний» и зоне отдыха «Терлецкая дубрава. Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что из-за усиления ветра купание в проруби будет «очень некомфортным», что грозит купальщикам «обледенением тела». В связи с этим к купанию в таких условиях он посоветовал отнестись особенно внимательно и «не хорохориться»