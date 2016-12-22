Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение
Общество, 13:07
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Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение
Владимир Пучков
Глава МЧС России Владимир Пучков принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Звенигороде. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Он окунулся в купель, организованную в подворье храма святого благоверного князя Александра Невского.
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер возле мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин на протяжении нескольких лет «окунается в прорубь».
Всего на Крещение в России было оборудовано около 4 тыс. купелей, в них окунулись более 1,5 млн человек. По данным МЧС, никаких происшествий во время крещенских купаний зафиксировано не было.