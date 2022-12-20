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Минздрав сообщил о росте смертности сельского населения от алкоголизма

Минздрав: число зависимых от алкоголя на селе выросло на 7% за год, смертность растет
Минздрав сообщил о росте числа зависимых от алкоголя в сельской местности на 7% за год и росте числа психических расстройств на 6%. Однако потребление алкоголя с 2008 года сократилось с 15,7 до 9 л на душу населения
Фото: Алексей Устимов / ТАСС
Фото: Алексей Устимов / ТАСС

Синдром зависимости сельского населения от алкоголя за год вырос на 7%, его смертность также выросла, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, передает ТАСС.

«К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села», — признала она.

Шешко отметила, что заболеваемость алкоголизмом среди женщин на селе также выросла на 7%, а в 30% случаев смерти детей в 2021 году причиной стали внешние факторы. «Когда родители не оказывали должного внимания своим детям по причине потребления алкоголя», — уточнила она.

Тем не менее, по словам директора департамента Минздрава, потребление алкоголя в период с 2008 по 2021 год в России сократилось с 15,7 л в год на душу населения до 9 л, а смертность от его потребления в этот период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин — на 36%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на снижение уровня потребления алкоголя на душу населения в России, он все еще находится на высоком уровне. «Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний — потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 л на душу населения до 9,1» — отметил министр.

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В октябре президент Владимир Путин заявил, что проблему алкоголизма в России можно решить. Высокий уровень потребления, по его мнению, связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры». По данным РБК, правительство представило негативный отзыв на инициативу группы депутатов и сенаторов размещать на бутылках с алкоголем предупреждение «Алкоголь вам враг!», а также сделать надписи на бутылках о вреде алкоголя более заметными.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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