Правительство не поддержало идею надписи «Алкоголь Вам враг!» на бутылке

Предложение о маркировке алкоголя надписью «Алкоголь Вам враг!» в правительстве считают нецелесообразным. Депутаты — авторы инициативы готовы к компромиссам, но называют действующий формат визуализации вреда алкоголя «для галочки»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство подготовило негативный отзыв на предложение размещать на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение: «Алкоголь Вам враг!», а также сделать надписи о вреде употребления спиртного визуально более заметными. Проект отзыва есть в распоряжении РБК, его поддержали Росалкогольрегулирование (РАР), Министерство юстиции и Министерство просвещения (их ответы были направлены в Минздрав в начале ноября). Подлинность документов подтвердили два участника алкогольного рынка.

РБК обратился за комментариями в аппарат правительства и согласовавшие отзыв министерства.

Речь идет о поправках в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Их подготовила группа депутатов и сенаторов (среди авторов поправок руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов), в нижнюю палату парламента документ был внесен в сентябре.

Среди основных предложений — размещать на этикетке или контрэтикетке бутылки наряду с уже используемым предостережением «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью» фразу «Алкоголь Вам враг!». Кроме того, предупреждение о вреде алкоголя, а также описание групп лиц, которым потребление спиртного противопоказано (несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствам), предлагается наносить максимально крупным шрифтом и выделять, помещая в красную рамку. При этом информация о противопоказаниях должна сопровождаться пиктограммами, а размер предупреждающей информации должен занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки.

Дата первого чтения законопроекта пока не назначена, следует из материалов Госдумы. Но ранее о поддержке инициативы заявлял Минздрав. «Хотя научных данных об эффективности таких предупреждающих надписей нет, появление дополнительных каналов информирования граждан о пагубном влиянии алкоголя на организм человека может оказать позитивное влияние на динамику потребления алкогольных напитков», — пояснял в сентябре представитель ведомства.

До появления законопроекта В августе 2022 года тему алкоголизации населения неоднократно поднимал Владимир Путин. Так, в частности, на встрече с губернатором Владимирской области он выразил мнение, что в вопросе борьбы с алкоголизмом запреты, рост цен и акцизов менее эффективны, чем пропаганда здорового образа жизни. «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут», — убежден президент.

В пояснительной записке к законопроекту его разработчики пояснили, что хотя государственная политика направлена на сокращение потребления спиртного на душу населения и с 2010 по 2021 год оно действительно сократилось на 32%, в текущем году «многими исследователями отмечается изменение данной динамики», что требует усиления внимания со стороны государства. В сопроводительных документах приводилась статистика, свидетельствующая об увеличении продаж алкогольной продукции весной 2022 года: ликерных вин — на 110% в годовом исчислении, слабоалкогольных напитков — на 74%, водки — на 8,2%, коньяка — на 3%. Эти данные схожи с данными анализа потребительского поведения компании NielsenIQ: ее исследование показало, что в начале апреля после пикового спроса на продукты длительного хранения ажиотажный покупательский спрос, на фоне ожиданий возможного подорожания продукции, переключился на алкогольную продукцию.

Что должно быть указано на бутылках с алкоголем На упаковке алкогольной продукции, поступающей в оборот в России, должны быть указаны на русском языке: наименование продукции, юридический адрес производителя, страна происхождения, сертификация и декларирование соответствия, объем продукции в потребительской таре, наименования основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат, дата изготовления и срок использования, содержание этилового спирта и предупреждение о вреде употребления алкоголя для здоровья.

В проекте правительственного отзыва указано, что технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (вступит в силу 1 января 2024 года) уже содержит требование надписей о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции и определяет способ нанесения такой маркировки, а также перечень категорий лиц, которым не рекомендуется потребление такой продукции. «Учитывая специфику проектируемых изменений, сфера которых уже урегулирована техническим регламентом о безопасности алкогольной продукции, и дату вступления его в силу установление предлагаемых требований в национальном законодательстве является нецелесообразным», — говорится в документе.

Также в нем указано, что в пояснительной записке нет сведений о соответствии законопроекта договору ЕАЭС, отсутствует анализ социально-экономических эффектов от введения «нового» дизайна упаковки, информация о количестве субъектов рынка, которых затронут эти меры, а также нет уточнения о том, какие затраты понесут производители алкоголя.

Один из авторов поправок, Ярослав Нилов, заявил РБК, что при доработке проекта его авторы «готовы к компромиссам», однако он убежден, что предупредительная маркировка должна быть эффективной, в частности иметь визуальный эффект, — сейчас она «для галочки». «Маленьким шрифтом, белыми буквами на сером фоне, ничего не понятно, без увеличительного стекла не разберешь, — поясняет он. — Возьмите ту же Турцию, где большие картинки, которые [хорошо] видны, и подсознательно мозг понимает, что потребление [алкоголя] вредит. Даже читать не надо — картинка все говорит».