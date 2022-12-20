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Омбудсмен заявила о переполненности СИЗО Москвы — «люди спят по очереди»

Из-за перелимита люди вынуждены спать по очереди, рассказала московский омбудсмен Татьяна Потяева. Суды стали реже применять домашний арест в качестве меры пресечения, отметила она
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Переполненность московских следственных изоляторов составляет 22,6%, сообщила столичный омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева на пресс-конференции по итогам своей работы за 2022 год.

«Если в прошлом году перелимит составлял 11%, то в этом году это уже 22,6%. А это значит, что люди спят по очереди — это сложная история, над этой темой мы сейчас серьезно работаем <...> и мы будем работать и с судебными инстанциями по тому, чтобы принимались альтернативные формы наказания, особенно для бизнеса», — сказала Потяева.

Столичный омбудсмен добавила, что в последнее время московские суды стали редко использовать домашний арест в качестве меры пресечения. «Суды не так частно пользуются этой формой ограничения свободы, и люди отправляются в следственные изоляторы», — отметила она.

Потяева также сообщила, что в ее аппарат поступило свыше 600 обращений из СИЗО, большая часть из них касалась получения медицинских услуг. С проблемами в СИЗО часто сталкиваются люди с инвалидностью, у них есть трудности в самообслуживании, подчеркнула омбудсмен. «Мы обратились в федеральные органы и к законодателям и считаем, что в штатный распорядок должны быть введены должности социального работника, который должен помогать людям с инвалидностью на территории СИЗО», — отметила она.

Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева отмечала, что московские СИЗО заполнены свыше лимита — в изоляторах, рассчитанных на 9 тыс. арестантов, содержались на 2,7 тыс. больше. В «Бутырке» и «Матросской Тишине» лимит был превышен на 29 и 27,7% соответственно, говорила она.

В мае на круглом столе в Совфеде начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин заявил о переполненности 50 из 203 следственных изоляторов в России. По его словам, наиболее сложная ситуация в Крыму, Воронежской области, Амурской, Краснодарском, Ставропольском краях, Карелии, Москве и Московской области, Республике Татарстан.

Однако в августе ФСИН сообщила, что российские изоляторы заполнены на 96%, а общий лимит наполнения не превышен. Российские изоляторы рассчитаны в общей сложности на 118,4 тыс. человек, добавили в ведомстве.

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Летом Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект о запрете на избрание меры пресечения в виде ареста обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести. В конце июля президент Владимир Путин поручил пересмотреть основания для ареста за преступления экономической направленности.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
СИЗО арест мера пресечения суд Татьяна Потяева омбудсмен Москва
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