Минюст предложил запретить аресты бизнесменов по нетяжким преступлениям

Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу

Речь идет о запрете избрания меры пресечения в виде ареста обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести. Глава Верховного суда до этого призвал реже арестовывать фигурантов дел в принципе

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минюст России вынес на общественное обсуждение законопроект о запрете на избрание меры пресечения в виде ареста обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести, сообщается на сайте ведомства.

Это не распространяется на случаи, когда обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от следствия или суда.

«Законопроект предусматривает уточнение основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций с учетом тяжести инкриминируемого деяния», — пояснили в Минюсте.

Суд в первую очередь должен избирать меру в отношении представителей бизнеса, позволяющую продолжить предпринимательскую деятельность. При этом максимальный срок предварительного следствия по таким делам сокращается с одного года до полугода.

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ранее призвал чаще применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, сообщает РАПСИ.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — сказал Лебедев на совещании председателей верховных судов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава ВС напомнил, что число арестованных по решению суда сократилось в четыре раза по сравнению с тем, когда заключение под стражу избиралось прокурорами.

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Лебедев также отметил, что по делам в отношении бизнеса в прошлом году суды прекратили уголовное преследование против 33% обвиняемых, а лишение свободы было избрано только 9%.

«По этой категории уголовных дел предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, в соответствии с которым ее применение допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда», — пояснил он.

Кроме того, в качестве альтернативного наказания за незаконный оборот наркотиков ВС предлагает добровольное прохождение курса лечения для осужденных, страдающих наркоманией. Они смогут получить отсрочку тюремного заключения. Речь идет о тех, кто осужден впервые за преступления небольшой тяжести.

«По истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие лица могут быть освобождены от наказания, — пояснил Лебедев. — Тем самым созданы дополнительные возможности социальной адаптации этой категории лиц».

Глава ВС России также напомнил, что суд внес в Госдуму законопроект, предлагающий проводить дознание по уголовным делам о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете (особенно по связанным с домашним насилием) и приравнять их к делам частно-публичного обвинения.

«Предоставление суду права, а не обязанности прекращать уголовные дела об этих категориях преступлений в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого позволит в судебном порядке установить, является ли примирение добровольным и заглажен ли причиненный потерпевшему вред», — объяснил Лебедев.

Помимо этого ВС предложил отнести 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных впервые и не связанных с применением насилия и организованными группами, к уголовным проступкам. За них будет предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или ограниченно оплачиваемых работ.

Глава ВС также обратил внимание на недопустимость отказа в снятии судимости по причине тяжести преступления, наличия других судимостей, мягкости отбытого наказания или непризнания вины.

В конце июля президент Владимир Путин поручил пересмотреть основания для ареста за преступления экономической направленности. Речь идет об избрании в отношении бизнесменов мер пресечения, чтобы те могли продолжать предпринимательскую деятельность.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин призвал власти не подводить «собственными руками российский бизнес под статью». Он предложил «аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов» преступлений. В пример глава государства привел работу без лицензии или аккредитации. «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий», — отметил он.

В 2018 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете «клеток» и «аквариумов» в судах. Его авторы-сенаторы утверждали, что наличие таких «клеток» ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и участвовать в разбирательстве. Этот законопроект поддержал Верховный суд, но раскритиковало правительство. Вопрос вновь стал обсуждаться в текущем августе во время судебного процесса над журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве у Промсвязьбанка (подсудимая вину не признает). Сенатор и один из соавторов законопроекта Андрей Клишас выступил против помещения подсудимой в «клетку», отметив, что ее вина не доказана, а обвинение не связано с терроризмом или насилием. «Поддержите сенаторов, запретите эту порочную практику», — написал он в Telegram.