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ФСИН сообщила, что российские изоляторы заполнены на 96%

Российские изоляторы рассчитаны в общей сложности на 118,4 тыс. человек и в настоящее время заполнены на 96%, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ФСИН России.

«Общий лимит наполнения не превышен, — подчеркнули во ФСИН.— Это число (количество арестантов на 1 августа) меньше общего лимита наполнения на 4%». В ведомстве отметили, что в мае ситуация была даже хуже: тогда в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В мае начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин сообщал, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация, по его словам, возникла в Крыму, Карелии, Татарстане, Воронежской, Амурской и Московской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

В то же время член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева заявляла, что столичные СИЗО также столкнулись с «жутким перелимитом». По ее словам, они рассчитаны на 9 тыс. человек, но их оказалось на 2786 больше. При этом собеседники в региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае называли в качестве одной из причин «перелимита» специальную военную операцию, из-за которой часть помещений российских СИЗО и колоний отвели под граждан Украины.

Теги
ФСИН Россия изолятор тюрьма
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