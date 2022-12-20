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Власти Москвы опровергли сообщение о запретном списке книг для библиотек

Глава «Мосразвития» Вахитов опроверг сообщение о запретном списке книг для библиотек
В департаменте культуры утверждают, что о списке книг, которые московским библиотекам рекомендовано списать на фоне вступления в силу закона об «ЛГБТ-пропаганде», им ничего не известно
Фото: Андрей Бок / ТАСС
Фото: Андрей Бок / ТАСС

Генеральный директор дирекции департамента культуры города Москвы «Мосразвитие» Тимур Вахитов опровергает информацию о появлении списков запрещенных книг, от которых библиотекам в столице было рекомендовано отказаться из-за закона об «ЛГБТ-пропаганде».

«В связи с распространением в сетях недостоверной информации о рассылке некоего списка книг, которые якобы должны быть убраны с полок столичных библиотек, сообщаю, что основания этой информации и сам список нам не известны. Комментировать сплетню, в которой не понятен ни отправитель, ни получатель, ни автор списка, не вижу смысла», — заявил Вахитов РБК.

О том, что библиотеки Москвы получили список книг, предназначенных для списания из-за нового закона о запрете «пропаганды ЛГБТ», в своем телеграм-канале написал журналист и литературный обозреватель Сергей Лебеденко, опубликовавший копию списка. По его словам, список разослали в пятницу, 16 декабря, в нем 53 позиции. Среди прочих библиотекам рекомендовали списать книги Харуки Мураками, Стивена Фрая, Майкла Каннингема, учебник Игоря Кона «Введение в сексологию», книгу Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка».

В начале декабря маркетплейс Ozon начал скрывать от покупателей карточки книг с упоминанием ЛГБТ-тематики. В пресс-службе компании пояснили, что «новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола». Снимать такие книги с продажи решил и «Литрес».

Размытые формулировки ключевых понятий в законодательных инициативах, связанных с ограничением демонстрации и пропаганды ЛГБТ и педофилии, ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке, говорил РБК Олег Новиков, президент одной из крупнейших в России издательской группы «Эксмо-АСТ». В зоне риска, по его словам, находятся практически все книги Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и «многое другое».

В начале декабря в России вступил в силу закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, СМИ, фильмах, интернете. Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ЛГБТ библиотеки Москва книги Харуки Мураками Эдуард Лимонов
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