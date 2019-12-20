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Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Мужчина создал сеть сайтов и их «зеркал», куда незаконно выкладывал новые, а также популярные фильмы и сериалы. Суд признал его виновным в нарушении авторских прав и дал два года условно
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Красногорский городской суд Московской признал его виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участвовавшую в расследовании дела Group-IB.

Издание отмечает, что это первый случай в судебной практике с вынесением приговора за пиратство в интернете.

Как пишет газета, житель Подмосковья организовал сеть из сайтов с доменами kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me, куда выкладывал пиратские фильмы и сериалы, а также создал десятки их «зеркал», включая kinogb.me, kinogb.life, kinokot.me и прочие. На каждом из сайтов было больше 10 тыс. фильмов и сериалов, среди которых были новинки и популярные картины.

Мужчину задержали весной этого года. В отношении него завели дело по статье о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ).

Материал дополняется

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