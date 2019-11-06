Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону

Минкульт направил в администрацию президента предложения по совершенствованию антипиратского законодательства. Об этом заявил глава министерства Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

По словам министра, проработка соответствующего законодательства требует «серьезного межведомственного взаимодействия».

«Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении», — сказал он. Мединский добавил, что после рассмотрения этих предложений, министерство будет готово выносить на рассмотрение антипиратский законопроект.

1 ноября 2018 года правообладатели и интернет-компании подписали меморандум по усилению борьбы с распространением в интернете нелегального видеоконтента. Участники соглашения договорились, что сформируют реестр ссылок на контент, где содержится пиратское видео. В свою очередь, администраторы сайтов должны сверяться с этим реестром и удалять нарушающие меморандум ссылки из поисковой выдачи в течение шести часов.

Срок этого соглашения в августе этого года был продлен до 31 декабря при условии, что до 30 сентября в Госдуму должны будут внесены поправки в антипиратское законодательство. К этому сроку законопроект не поступил на рассмотрение в парламент, в связи с чем меморандум перестал действовать.